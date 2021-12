Clement Clarke Moore est né en 1779 à Manhattan. Fils d’un évêque protestant, il devient d’ailleurs lui-même une fois adulte professeur de théologie. Parallèlement il rédige des poèmes, pour lui et surtout pour ses six enfants.

En 1823, l’un d’entre eux, publié anonymement et sans son accord par une de ses amies qui l’avait lu et recopié en douce, va définir un standard encore en vigueur aujourd’hui dans le monde entier et particulièrement en cette période. Son nom : A visit from Saint Nicholas, qui a un lien avec Saint-Nicolas que l'on fête en Alsace.

Et d’ailleurs l’autre nom de ce poème de Clement Clarke Moore, c’est The Night before Christmas, la nuit avant Noël. Et pour cause, il l’avait rédigé pour distraire ses enfants pendant le Réveillon, un moment, on le sait, où il faut les tenir les enfants impatients d’avoir leurs cadeaux.

Et dans ce poème, Moore revisite le personnage de Saint Nicolas. Jusqu’ici il se déplaçait à dos d’âne dans les récits, là il a un traîneau volant tiré par huit rennes. Et ce n’est pas tout : ce traîneau atterri sur le toit d’une maison puis Saint Nicolas y pénètre en passant par la cheminée avec sur le dos un sac rempli de jouets, qu’il dépose dans les bas de Noël suspendus par les enfants émerveillés. Avant de repartir par où il était arrivé. Bref dans ce poème du début du XIXe siècle, Clement Clarke Moore crée le Père Noël tel qu’on le connaît encore en 2021.

Quid de Coca-Cola et le Père Noël ?

On lit souvent, que c’est Coca-Cola qui avait inventé la représentation du Père Noël. C'est faux, puisque si le rouge et le blanc du Père Noël sont effectivement les deux couleurs du célèbre soda d’Atlanta, depuis le XIe siècle, Saint Nicolas était représenté avec un manteau rouge, un bonnet et une barbe blanche.

Et d’ailleurs, le tout premier dessin du Père Noël a été fait bien avant les pubs Coca, c’était en janvier 1863 sous le crayon du caricaturiste Thomas Nast. Il était né en Allemagne où l’on célèbre encore Saint Nicolas. Le 25 décembre prochain, entre la dinde et la bûche, vous penserez à lui et surtout à Clement Clarke Moore, cet illustre inconnu qui désormais ne l’est plus.