Noël 2022 : 18 % des Français envisagent de ne pas offrir de cadeau à leurs proches

Si pour les enfants, Noël se vit comme un conte de fées où un brave vieil homme fait pleuvoir des cadeaux pour le sapin, pour certains parents, cette fête est surtout synonyme de stress. En effet, selon un sondage Ifop pour Voyages Way, la proportion de Français stressés par "la charge financière des cadeaux de Noël" atteint cette année un niveau record : ils sont 51 %. C'est 12 % de plus que l'an passé et cela concerne davantage les femmes.

Dès lors, le cœur lourd sûrement, 18 % des Français ont décidé de renoncer à offrir un cadeau à leurs proches. La proportion de personnes envisageant d'offrir des cadeaux à Noël n'est ainsi que 82 %, contre 90 % l'an passé. Cela concerne plutôt les personnes au chômage (35 %) et les personnes aux faibles revenus, mais touche aussi bien les cadeaux destinés à un membre de la famille (22 %), à un conjoint (43 %) ou à un ami (62 %).

Pour ceux qui ont décidé de perpétuer la tradition, ils sont tout de même très nombreux à envisager d'acheter des cadeaux moins chers que l'an passé (64 %), à en acheter moins (56 %) et/ou à en offrir à moins de monde (53 %). Ainsi, seuls 13 % des sondés comptent offrir un cadeau à leurs collègues contre 16 % en 2021, par exemple.

Pour autant, l'Ifop assure que l'enveloppe moyenne consacrée aux cadeaux de Noël ne chute pas : 386 euros cette année, contre 408 il y a un an.

