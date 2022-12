Un maire prend un arrêté municipal pour faciliter la tournée du Père Noël

À La Landes-Chasles, petite commune de 123 habitants du Maine-et-Loire, on veut fêter Noël comme il se doit. Et comme il n’y a pas de Noël sans père Noël, le maire, Jean-Christophe Rouxel, a pris les choses en mains : il a rédigé un arrêté municipal qui autorise le Père Noël à circuler comme bon lui semble dans sa commune.

"L'article 1 mentionne que le Père Noël sera présent dans la commune, le 24 ou le 25 décembre, parce que je n'ai pas encore le détail de son emploi du temps, s'amuse le maire Jean-Christophe Rouxel, il faut donc lui réserver le meilleur accueil".

Et Monsieur le maire ne laisse rien au hasard : comme le Père Noël n’est rien sans ses rênes pour tirer son traineau, l’article 2 de l'arrêté municipal les concerne exclusivement. "Il faut éviter de donner à manger aux rênes, car s'ils se retrouvent en panne à La Landes-Chasles, mes voisins ne vont pas être contents de ne pas recevoir le Père Noël", détaille l'élu.

Mais Jean-Christophe Rouxel ne s’arrête pas là. Comme l'épidémie de Covid-19 fait son retour, il a été prévoyant. Il a décidé que ça ne viendrait pas entacher la soirée de Noël. "À la vue d'une nouvelle vague, on a anticipé l'article 3, qui mentionne qu'il faut faire attention aux gestes barrières de manière à ce que le Père Noël ne soit pas malade", poursuit-il.

Une réelle valeur juridique

Et bien sûr, il a tenu à inscrire cet arrêté municipal dans le marbre, parce que Noël, c’est tous les ans. "Il est mentionné qu'il ne peut pas y avoir une remise en cause de cet arrêté devant le tribunal administratif, assure Jean-Christophe Rouxel. Gouverner, c'est prévoir !".

Cet arrêté municipal a fait le buzz sur les réseaux sociaux et le maire s’en félicite, car son but est atteint : donner le sourire et partager l’esprit de Noël. Blague à part, cet arrêté a une réelle valeur juridique, il a d'ailleurs été déposé à la préfecture. À La Landes-Chasles, le Père Noël pourra faire sa tournée l’esprit tranquille.

