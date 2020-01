Municipales 2020 : Anne Hidalgo officialise sa candidature à Paris

publié le 11/01/2020 à 19:03

Le secret de polichinelle n'en est plus un : Anne Hidalgo est officiellement candidate à sa propre succession à la mairie de Paris. "Je suis candidate à un nouveau mandat de maire de Paris", a-t-elle annoncé au Parisien ce 11 janvier.

Elle présentera sa candidature dans le XIe arrondissement de la capitale, en seconde position derrière le maire actuel, François Vauglin. L'édile dit vouloir se consacrer à son mandat de maire jusqu'en 2026, si elle est réélue et ne pas se présenter à l'élection présidentielle.

L'édile avait jusqu'alors refusé de se déclarer, alors que ses concurrents les plus sérieux, de Benjamin Griveaux à Rachida Dati en passant par Cédric Villani, sont en campagne depuis plusieurs semaines au moins.

Aucun observateur, pourtant, ne doutait réellement des ambitions parisiennes de l'élue de 60 ans : ses plus proches adjoints et l'équipe de "Paris en Commun" avaient déjà commencé à multiplier les apparitions médiatiques pour défendre l'actuelle mandature. Qui plus est, les investitures du mouvement sont d'ores et déjà officialisées pour les arrondissements de la capitale.

Ne pas "confondre les échéances"

Sur BFM TV, jeudi 9 janvier, le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, avait laissé entrevoir la possibilité qu'elle officialise ses intentions dans les jours suivants. "Elle sent que le moment vient pour déclarer sa candidature et préciser son projet aux Parisiens", avait-il indiqué. Et d'ajouter que, jusqu'alors, la socialiste souhaitait "finir correctement son mandat, sans confondre les échéances. Quand on est maire, c’est pour six ans, pas pour cinq ans et demi".

La liste de l'actuelle locataire de l'Hôtel de Ville devrait toutefois largement différer de celle qu'elle avait présentée en 2014, notamment parce que les écologistes d'EELV, associé au PS à Paris depuis 19 ans, présentent pour ce scrutin leur propre candidat, David Belliard. Anne Hidalgo, elle, sera notamment attendue sur des problématiques précises, comme la sécurité et la propreté de la première ville de France, deux des plus importantes insuffisances pointées pour les détracteurs de ses six années à la mairie de Paris.

Je suis candidate à un nouveau mandat de maire de Paris avec @ParisEnCommun. Cette ville que j’aime, qui me passionne, à laquelle je consacre une grande partie de ma vie. https://t.co/KnnB3Vsso8 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 11, 2020