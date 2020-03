Coronavirus : quelles mesures de précaution pour les musées ?

et AFP

publié le 13/03/2020 à 18:23

Le ministère de la Culture a appelé vendredi 13 mars toutes les structures qui sont sous sa tutelle, dont les musées et les bibliothèques, à limiter leurs activités ou à fermer au public. Le musée du Louvre et la Tour Eiffel sont fermés "jusqu'à nouvel ordre", et à Versailles, seul le parc du château restera ouvert.

"Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits sur l'ensemble du territoire national dès ce vendredi 13 mars, et toutes les structures du ministère sont invitées à recentrer leur activité autour de leurs fonctions essentielles, pouvant aller jusqu'à une fermeture de la structure au public", selon le message adressé par le ministère aux établissements publics.

Cette consigne invite les responsables des nombreux établissements publics sous sa tutelle à évaluer si le seuil de cent personnes risque d'être atteint, si les activités peuvent être limitées pour réduire l'affluence, et, dans la négative, à fermer leurs portes à titre provisoire, explique-t-on au ministère.

Les réunions "non-indispensables" annulées

Plusieurs recommandations (télétravail, garde des enfants à domicile) sont faites par le ministère, chaque structure devant ensuite les adapter. Le ministère de la Culture souligne que "les consignes sont susceptibles d'être ajustées en fonction de l'évolution de la situation".

"Les activités, les réunions et les déplacements professionnels non indispensables doivent être annulées", précise encore le ministère, en ajoutant que "les établissements d'enseignement supérieur culture cesseront de recevoir du public dans le cadre de leurs activités de formation à compter de lundi".

Le Louvre fermé "jusqu'à nouvel ordre"

Après cette annonce du ministère, le Louvre, musée le plus visité au monde, a annoncé qu'il fermait "jusqu'à nouvel ordre". "Conformément aux directives gouvernementales, le musée du Louvre ferme vendredi 13 mars à 18h et ce jusqu'à nouvel ordre", a indiqué le musée dans un communiqué, précisant que deux expositions -"Albrecht Altdorfer", et "De Donatello à Michel-Ange", étaient reportées.



L'ensemble des visiteurs ayant acheté un billet en ligne seront remboursés, précise le musée national, qui attire chaque année près de dix millions de touristes du monde entier.



Ce jeudi 12 mars, Emmanuel Macron a annoncé des mesures pour limiter la propagation de l'épidémie du coronavirus, comme la fermeture des établissements scolaires à partir de lundi, la trêve hivernale qui sera repoussée de deux mois ou le lancement d'un "plan de relance" par le gouvernement, par exemple.