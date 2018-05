publié le 01/05/2018 à 16:14

Tous les ans, des centaines de milliers de Français défilent le 1er mai à l'occasion de la fête du Travail. Tous les ans, les autorités redoublent d'efforts sécuritaires pour empêcher trop de débordements.



Partie un peu après 15 heures depuis la place de la Bastille dans la capitale, la manifestation parisienne doit rejoindre la place d'Italie dans le 13e arrondissement. Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées à l'appel des syndicats CGT, Solidaires, la FSU et FO, ainsi que le syndicat étudiant l'Unef, et lycéen, UNL.

Pour Eric Beynel, porte-parole de Solidaires, "ce qui est important c'est qu'à partir de toutes ces luttes qui existent, (...) pendant tout le mois de mai on construise de plus en plus fortement une mobilisation qu'on souhaite la plus large et la plus forte possible".

"Un premier mai revendicatif, combatif ; contre la remise en cause des acquis sociaux, la sélection à l'université; pour le progrès social, la paix, la solidarité internationale", proclamait la banderole de tête.

Suivez le défilé minute par minute

17h21 - 20.000 personnes dans le cortège syndical, 14.500 hors cortège dont 1.200 "blacks blocs", annonce la préfecture de police.



17h19 - Après Gérard Collomb, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a également condamné de manière "ferme et totale les violences et dégradations en marge des manifestations". "Quand on a des convictions sincères, on manifeste à visage découvert. Ceux qui portent une cagoule sont les ennemis de la démocratie. Ils n’imposeront jamais leur loi", a-t-il déclaré dans un tweet.



17h11 - La situation s'est un peu calmée, selon les journalistes sur place. Alors que sur les quais, des voitures se retrouvent à l'arrêt ou obligées de faire demi-tour, à contre-sens.

Des automobilistes sont contraints de faire demi-tour, à contre-sens, sur les quais. ¿ #1erMai — Arnaud Tousch (@nanotousch) 1 mai 2018

17h09 - Selon BFMTV, 200 individus sur les 1.200 sont en train d'être maîtrisés.



16h55 - Alors que les affrontements entre les forces de l'ordre et les individus encagoulés se déroulent sur le pont d'Austerlitz, les manifestants et le cortège syndical sont invités à changer d'itinéraire par la préfecture de police. Ils font alors demi-tour pour emprunter un autre chemin.

#1erMai Paris le cortège de tête refoulé sur le pont. pic.twitter.com/ccBqTNKu4y — Louise Fessard (@LouiseFessard) 1 mai 2018

16h38 - Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, condamne "les violences et dégradations" en marge du défilé. Dans le même message posté sur les réseaux sociaux, il déclare que "out est mis en oeuvre pour faire cesser ces graves troubles à l'ordre public et appréhender les auteurs de ces actes inqualifiables".



16h23 - Alors que les casseurs ont attaqué une agence de permis de conduire et ont brûlé des véhicules, les CRS commencent à charger les responsables, notamment à l'aide de canons à eau et de tirs de gaz lacrimonège.

16h20 - Les individus encagoulés s'en sont également pris à une concession Renault, d'après les journalistes sur place.



15h40 - Le cortège syndical est parti avec 40 minutes de retard de la place de la Bastille.



15h30 - Sur le parcours des manifestants, 1.200 individus encagoulés et en noir ont bloqué la marche au niveau du pont d'Austerlitz. Là, le McDonald's du coin a été pris pour cible. Le mobilier notamment, des fumigènes ont également été lancés à l'intérieur du bâtiment, symbole de l'impérialisme américain.



Ils sont rassemblés autour de banderoles comme "Premiers de cordée, premiers guillotinés" ou "Cette fois, on s'est organisé", ils criaient "Tout le monde déteste la police", "Paris, debout, soulève-toi" ou encore "Zyed, Bouna, Theo et Adama, on n'oublie pas, on pardonne pas". Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue avant même le début de la manifestation.

Black bloc du 1er mai avec du @booba dans le texte. pic.twitter.com/kXbHMGKrHp — ASBAF (@ASBAFfr) 1 mai 2018

15h10 - Mardi matin, des milliers de personnes ont défilé dans les rues des grandes villes, en attendant une manifestation parisienne. Les participants allaient de quelques centaines à Perpignan, Auch ou Lille, à 2.700 à Nantes, 4.000 à Grenoble ou 5.500 à Lyon selon les chiffres de la police. Plusieurs milliers de personnes ont aussi manifesté à Strasbourg, Nancy ou Toulouse.



15h00 - Bienvenue sur ce live pour suivre le défilé traditionnel du 1er mai.