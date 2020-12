Nouvel An : qu'est-ce que la Saint-Sylvestre, fêtée le 31 décembre ?

publié le 31/12/2020 à 07:48

Avec la Saint-Jean, rendu populaire par ses bals et des feux, et la Saint-Nicolas, célébrée dans de nombreuses régions de France, la Saint-Sylvestre est sûrement l'une des fêtes les plus connues. Pourtant, le fameux Sylvestre n'a pas grand-chose à voir avec l'objet des réjouissances : le passage à une nouvelle année.

Sylvestre Ier est honoré par les catholiques, comme le rapporte le site Nominis, comme 33e Pape de l'Église de Rome. Il occupa cette fonction sous le règne de l'empereur Constantin et serait mort un 31 décembre. Il fut aussi un défenseur de la divinité de Jésus, contestée notamment par les Ariens, disciple d'Arius, qui affirmait que le Christ était un homme.

Cela peut expliquer qu'elle fût fixée durant l'octave de Noël, les huit jours entre le 25 décembre et le 1er janvier où les catholiques célèbrent la naissance de Jésus. La Saint-Sylvestre est une fête de moindre importance pour les catholiques.

En fait, la Saint-Sylvestre est devenue une fête parce que le 1er janvier a été fixé comme début de l'année, et non l'inverse. En France, la Saint-Sylvestre est devenue officiellement le dernier jour de l'année en 1564. Cela devint "universelle" avec l'adoption du calendrier grégorien par l'Église catholique.