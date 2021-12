Coronavirus : vaccin, télétravail, nouvel an… Ce qu'il faut retenir des annonces de Castex

À la suite d'un Conseil de défense et d'un Conseil des ministres, le Premier ministre s'est exprimé ce lundi 27 décembre lors d'une conférence de presse. Passe vaccinal, télétravail, nouvel an... Voici les grandes mesures à retenir et qui s'appliqueront pour au moins trois semaines.



"Il faudra justifier de la vaccination" pour entrer dans les bars, cafés et restaurants. "Un test ne suffira plus", explique Jean Castex. Ainsi, le passe sanitaire se transforme en passe vaccinal. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé que désormais la consommation dans les bars et les cafés ne se fera qu'assis. Une mesure qui prolonge l'interdiction de danser dans les bars et restaurants en vigueur depuis deux semaines. À noter aussi qu'il n'y aura pas de couvre-feu pour le nouvel an comme cela avait pu être évoqué.

Concernant la vaccination, le délai pour recevoir sa dose de rappel sera réduit, cette fois, de 4 à 3 mois. Cette mesure entrera en vigueur dès demain matin, si la Haute Autorité de Santé rend un avis favorable.

Pour les personnes contaminées et les cas-contacts, la période d'isolement va être adaptée, les modalités seront précisée d'ici la fin de la semaine.

Télétravail obligatoire au moins 3 jours par semaine

Jean Castex a également annoncé qu'à partir de lundi 3 janvier, le recours au télétravail est désormais "obligatoire", "trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible" dans toutes les entreprises. La ministre du travail Elisabeth Borne mènera mardi une concertation avec les partenaires sociaux à ce sujet.

Quant aux enfants, la rentrée scolaire ne sera pas décalée, contrairement à ce qui avait été envisagé.

Retour du masque et des jauges

Concernant le port du masque, là encore à partir de lundi 3 janvier il deviendra obligatoire dans les centres-villes. Les préfets seront chargés de l'application de cette mesure, a assuré le Premier ministre. À partir du 3 janvier, les jauges font leur retour. Ainsi, les grands rassemblements seront limités à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur.