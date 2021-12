Coronavirus : le délai pour la dose de rappel réduit à 3 mois dès demain

Encore du changement pour les Français. Après avoir réduit le délai pour recevoir de 5 à 4 mois mi-décembre, Jean Castex vient d'annoncer que le délai pour recevoir sa dose de rappel serait réduit, cette fois, de 4 à 3 mois. Cette mesure entrera en vigueur dès demain matin.

Dès mardi, "il suffira de trois mois après votre deuxième injection ou votre première si vous avez eu la Covid pour bénéficier de votre rappel", a annoncé le premier Ministre Castex lors d'une conférence de presse suivant un conseil de défense sanitaire.

En diminuant encore le délai, le gouvernement suit l'avis de la Haute autorité de santé (HAS). Celle-ci s'était prononcée, juste avant Noël, pour que les rappels puissent être donnés après trois mois.

Cette mesure vise à réagir à l'arrivée du variant Omicron. Celui-ci est non seulement plus contagieux, mais il résiste aussi en partie aux vaccins existants, même s'ils restent généralement efficaces contre les formes graves. Or, plusieurs études témoignent qu'une dose de rappel renforce la protection contre ce variant, même si l'on ignore encore combien de temps cet effet dure.