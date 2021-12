INVITÉ RTL - Coronavirus et nouvel an : "Il faudrait que tout soit annulé", estime Jean-Paul Stahl

Crédit : Thibaut Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

INVITÉ RTL - Nouvel an : "il faudrait que tout soit annulé", estime Jean-Paul Stahl

Alors que le gouvernement doit annoncer de nouvelles mesures dans la soirée, aucune d'entre-elles ne devraient concerner le Nouvel An, alors que plusieurs médecins appellent à la mise en place d'un couvre-feu pour éviter une explosion des contaminations.

Mais Jean-Paul Stahl, infectiologue au CHU de Grenoble va plus loin et demande tout simplement l'annulation de toutes les festivités prévues pour la Saint-Sylvestre. "Moi ce qui m'inquiète énormément, c'est le rassemblement du 31 décembre. Il faudrait que tout soit annulé pour le 31 décembre. C'est triste à dire, mais il faudrait éviter les rassemblements hormis familiaux". Et pour cela, le médecin a une solution : le retour des jauges.

"Ça serait une mesure de bon sens. Si vous distancez les personnes les unes des autres, elles ont moins de chance de se contaminer. Il faut des vraies jauges, pas des demi-jauges. Je n'ai pas de chiffres précis, mais il ne faudrait pas être plus de 10 à la maison, plus de 20 à un anniversaire", estime Jean-Paul Stahl.