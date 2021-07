Chine : les enfants dont la famille n'est pas vaccinée ne pourront pas retourner à l'école

La Chine prend de nouvelles dispositions face à l'épidémie de coronavirus. Les élèves dont la famille ne sera pas entièrement vaccinée, ne pourront pas retourner à l'école en septembre, ont annoncé certains gouvernements locaux chinois.



En outre, la Chine a indiqué que certains lieux publics tels que les hôpitaux et supermarchés ne seront accessibles qu'aux personnes vaccinées. Le gouvernement chinois s'est fixé l'objectif de vacciner 64% de sa population d'ici la fin de l'année, rapporte la BBC.

"Afin de renforcer la prévention et le contrôle de l'épidémie sur les campus et d'assurer leur sécurité (...) les élèves à tous les stades (maternelle, primaire, collège et lycée ) doivent terminer la vaccination avant la rentrée scolaire", indique un communiqué de la province du Guangxi. Cette vaccination obligatoire pour les élèves varie toutefois d'une région à l'autre.



Dans la province du Shaanxi par exemple, les personnes non vaccinées ne pourront pas accéder aux hôtels, restaurants et lieux de divertissement, entre autres, relayent nos confrères. Les dates limites de vaccination varient elles aussi d'une ville à l'autre. Pour l'heure, la Chine a administré plus de 1,4 milliard de doses contre le covid. Le nombre de personnes totalement vaccinées n'a toutefois pas été précisé.