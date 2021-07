Le passe sanitaire s'est imposé au coeur des débats. Certains le trouvent nécessaire et justifié, quand d'autres le trouvent incongru. Pour le président du Sénat Gérard Larcher, il est surtout "un levier qui doit nous conduire à ce fameux matelas vaccinal que certains situent au-dessus de 90%".

Si le passe sanitaire est restrictif des libertés, "est-ce que la pire restriction des libertés ce n’est pas de reconduire au confinement ? Est-ce que la pire restriction des libertés ce n’est pas le couvre-feu ?", s'interroge le président du Sénat. "Cette restriction des libertés devra se faire sous le contrôle du Parlement", a ajouté celui qui se dit "favorable, sous cette réserve".

"Quand on voit à nouveau ce pic épidémique qui est en train de se faire, il ne faudrait pas non plus qu'en quelque sorte nous pénalisions ceux qui ont été vers le vaccin, ceux qui iront vers le vaccin, par rapport à ceux qui refusent absolument le vaccin", plaide Gérard Larcher, qui "partage et soutien ce qui a été engagé par le président de la République".

"Se vacciner, ce n'est pas se protéger soi uniquement, c'est se protéger collectivement, c'est donc un acte de solidarité collective", rappelle le président du Sénat. Concernant la vaccination obligatoire pour tous, "si nous voyons que c'est nécessaire, alors il faudra y aller", assure-t-il. Selon Gérard Larcher, il faudra faire le point sur cette question au dernier trimestre de 2021.