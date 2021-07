Les infos de 6h - Intempéries en Allemagne : 1.300 personnes toujours portées disparues

Le bilan humain est toujours incertain, mais il est fait état de 130 morts, la plupart en Allemagne et de très nombreuses personnes sont portées disparues. La tragédie s'annonce bien plus grave encore. Rien que dans la région de Rhénanie-Palatinat en Allemagne, les autorités sont sans nouvelles de plus de 1.300 personnes dans le canton le plus durement frappé. Le seul espoir pour les familles, c'est que l'absence de nouvelles soit due à l'arrêt des communications téléphoniques.

Avec l'inondation, sont venues toutes les catastrophes annexes qui pèsent tant maintenant sur les survivants comme Regonna : "Les réseaux sont immédiatement tombés en panne, je ne pouvais appeler personne, prévenir personne. Il n'y avait pas de courant bien sûr, pas d'eau potable. Mais le plus dur, c'était le téléphone", raconte une sinistrée.

D'où l'angoisse qui ne quitte pas les survivants depuis jeudi, quand des proches n'ont pas encore donné signe de vie. Parfois les familles se sont retrouvées malgré tout dans ce chaos. "Mon père est parti à son travail de nuit avant le déluge. On ne savait pas s'il était vivant ou s'il était mort. On s'est dit qu'il était mort parce qu'il était parti à vélo. Et puis le matin, vers 6 heures, la crue était passée. Alors on l'a vu arrivé. En fait, il s'était réfugié en hauteur dans les vignobles. Quand on l'a vu, c'était la fête", raconte Regonna.

C'est aussi pour cette raison que le décompte des victimes est si compliqué. Dans la commune de cette famille Bad Neuenahr, on comptait hier vendredi 16 juillet 50 morts et 1.300 personnes dont on n'a pas encore de nouvelles.

À écouter également dans ce journal

Manifestations - Une manifestation des anti-vax est prévue ce samedi 17 juillet. Les opposants aux mesures sanitaires qui rendent la vie bien compliquée aux personnes qui ne sont pas vaccinées s'apprêtent à manifester dans une cinquantaine de villes en France. Leur mort d'ordre : "Occupons le terrain sans violence, devenons le virus de leur système".

Vaccin - Sur la mise en place du passe sanitaire, de nombreuses réunions se tiennent avec les représentants des commerçants et partenaires sociaux. Pas d'annonce mais une confirmation sur des mesures qui concernerait la vaccination des salariés des restaurants, cafés, cinéma, musées... Avec la possibilité d'un licenciement en cas de refus de la vaccination. Reste à poser la question de l'organisation concrète des contrôles des passes sanitaires dans ces lieux.

Justice - Eric Dupond-Moretti a été mis en examen vendredi 16 juillet pour prise illégale d'intérêts. Le garde des Sceaux est soupçonné d'avoir profité de sa fonction pour diligenter une enquête et régler des comptes avec des magistrats qu'il avait affrontés alors qu'il était avocat. Un ministre de la Justice mis en examen, cela signifie que la Justice va enquêter sur celui qui la dirige. Pour le moment Dupond-Moretti a le soutien de l'exécutif.