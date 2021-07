Emmanuel Macron a annoncé lors de son allocution du 12 juillet, la vaccination obligatoire du personnel soignant. Ceux qui ne le seront pas d'ici le 15 septembre "ne pourront plus travailler et ne seront plus payés", ajoutait le ministre de la Santé Olivier Véran. Par ailleurs, d'autres salariés seront soumis quant à eux à l'obligation de conformité au passe sanitaire.

Un projet de loi est actuellement en cours d'examen par le Conseil d'État, il sera présenté lundi en Conseil des ministres. Dans celui-ci, pourrait figurer cette obligation pour un grand nombre de salariés. "Cela vaut aussi pour les salariés des lieux" dont les clients doivent présenter un passe sanitaire, précise Elisabeth Borne, invitée sur RTL. "On a élargi le champs aux établissements qu'on a été amené à fermer lors des précédentes vagues", résume la ministre du Travail.

"La règle s'appliquera aux (salariés des transports) longues distance, donc en train, en avion voire en car", ajoute-t-elle. Ainsi par exemple, les salariés de la SNCF seront soumis à l'obligation d'un passe sanitaire conforme, avec les sanctions prévues par la loi en cas de refus. "Soit, face à une nouvelle menace de l'épidémie, on reprend les mesures qu'on a été amené à prendre ces derniers mois, c'est-à-dire des fermetures. Soit on met en place le passe sanitaire", justifie Elisabeth Borne.