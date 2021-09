Le derby du Nord est souvent volcanique, tant la rivalité entre supporters lensois et lillois est féroce et l'affrontement de ce samedi après-midi n'a pas échappé à la règle. Lors de la mi-temps de la rencontre entre le RC Lens et le LOSC comptant pour la 5e journée de Ligue 1, remporté 1-0 par les Sang et Or (une première depuis 2006), une partie du public lensois a pénétré sur la pelouse pour en découdre avec son homologue lillois. Le coup d'envoi de la seconde période a été retardé de 30 minutes.



L'intervention rapide des forces de l'ordre a permis une évacuation rapide de la pelouse et après la réunion d'une cellule de crise, les autorités ont décidé que le match pouvait reprendre mais qu'il serait arrêté en cas de nouvel incident.

On apprend ce samedi soir de la sous-préfecture que 6 personnes ont été légèrement blessées et que deux autres ont été interpellées : "il n'y a pas de blessés graves, mais 6 évacuations à l'hôpital de supporters lensois notamment car ces derniers sont passés au dessus des grilles", conte le sous-préfet de Lens François Raffy. "Il y a eu un Lillois interpellé qui avait lancé un siège et un Lensois pour le même motif. Celui-ci sera jugé en comparution immédiate car il l'a lancé sur un CRS", a-t-il aussi précisé.

Ces événements interviennent quatre semaines après les incidents entre Nice et Marseille, où des échauffourées, impliquant joueurs, spectateurs et staffs, avaient provoqué l'interruption du derby méditerranéen, ainsi que des sanctions. "Ce début de saison ne va pas nous aider. Une prise de conscience rapide de tous les acteurs du football, supporters en tête, est obligatoire", a twitté peu après la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Selon les informations de RMC Sport, la commission de discipline de la LFP pourrait placer ce dossier en instruction dès ce mercredi 22 septembre.