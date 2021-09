Tarbes : une rixe entre motards fait un mort et deux blessés

Le salon, qui devait se tenir jusqu'à dimanche, a été annulé. Un homme a été tué et deux autres ont été blessés samedi 18 septembre à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, lors d'une rixe entre bikers au parc des expositions où se tenaient plusieurs évènements liés à la culture américaine, a-t-on appris auprès de sources concordantes.

"On a une personne décédée, un blessé grave et un blessé léger", a indiqué à l'Agence France-Presse le procureur de Tarbes Pierre Aurignac, sans pouvoir confirmer le type d'arme utilisée. L'auteur présumé est en fuite, selon une source policière qui précise que la bagarre a opposé des bikers. Le commissariat de Tarbes et la police judiciaire de Toulouse ont été co-saisis de l'enquête, a-t-il précisé.

Le parc des expositions de Tarbes accueillait ce week-end l'American Saloon, regroupant le Tarbes American Festival, le Tarbes Poker Game et l'International Tattoo exhibition. "On était tellement heureux de pouvoir réactiver des activités ludiques, tout le monde se réjouissait de la tenue de ce salon. On est effondré", souligne auprès de l'AFP le maire de Tarbes Gérard Trémège.