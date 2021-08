Coronavirus : "Être antivax, c'est être antipatriotique", affirme Jean-Baptiste Lemoyne

Malgré une situation qui se dégrade fortement dans certaines régions de France, certains citoyens se mobilisent contre la vaccination et le passe sanitaire. Ils étaient 237.000 dans toute la France samedi dernier.

Pour le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, "c'est l'arbre qui cache la forêt". "Moi je vais évoquer les 45 millions de primo-vaccinés en France avec chaque semaine, des millions qui reçoivent leur première dose", déclare-t-il au micro de RTL ce mercredi 11 août, affirmant voir une adhésion massive au vaccin.

Pour Jean-Baptiste Lemoyne, il y a "beaucoup de cynisme" chez les organisateurs de ces manifestations. Parmi les figures de ces manifestations anti-vaccin et anti-passe sanitaire : Florian Philippot. "Il se dit patriote, mais pardon, c'est un patriote d'opérette, de pacotille", lâche le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. La nation est "un tout, explique-t-il, et si chacun fait attention aux autres, si chacun se protège, ça passe par le vaccin".

Avant de conclure : "être antivax, c'est être antipatriotique. Le patriotisme, ça veut dire vaccinez-vous, il n'y a que comme ça qu'on en sortira", martèle Jean-Baptiste Lemoyne.