Vaccination obligatoire : un Ehpad se retrouve sans infirmière

C’est désormais acté, l’obligation de vaccination des personnels de santé est entré en vigueur ce mercredi 15 septembre et certaines structures médicales manquent cruellement de bras. Depuis ce matin, les soignants non-vaccinés peuvent être suspendus et cela provoque un certain désarroi.

C'est le cas pour cette directrice d'Ehpad en Haute-Savoie qui n’a plus aucune infirmière pour s’occuper de ses 40 résidents. Elle appelle l’État à l’aide pour trouver une solution : "Sur un effectif total de trois infirmiers sur une maison de retraite, deux refusent de se faire vacciner et la troisième démissionne puisqu'elle part dans le sud de la France donc c’est très compliqué", déplore-t-elle.

"Il n'y a pas de personnel infirmier, ni d'aide-soignant sur le marché, poursuit la gérante d'Ehpad, on vit au jour le jour grâce au recours à l’intérim, quand on n’en trouve, car on en trouve très peu. J’ai trouvé une infirmière à la retraite qui accepte de venir dépanner l’établissement mais tout le monde est inquiet bien évidemment, le personnel est inquiet, les résidents sont inquiets car ils se rendent très bien compte de la situation. Est-ce qu’on va pouvoir fonctionner longtemps sans solution pérenne ? On peut pas se passer des infirmières", conclue-t-elle, désabusée.