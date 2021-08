Les infos de 8h - Coronavirus : un espoir de traitement par le laboratoire AstraZeneca

AstraZeneca travaille actuellement sur un traitement. Les premiers résultats sont encourageants. Le groupe pharmaceutique présente un produit qui réduit fortement les risques de formes graves. Il pourrait compléter le vaccin pour les personnes les plus fragiles.

Le principe d'un vaccin est de faire croire à l'organisme que le virus arrive et de lui faire produire des anticorps. Là, on injecte directement des anticorps prélevés sur des personnes qui ont été malades. Sous forme d'une ou de plusieurs injections, ce qui permet aux patients de se protéger. Si le virus arrive, il a déjà ses anticorps.

Les symptômes sont alors beaucoup moins graves. Les études portant sur plus de 5.000 personnes a montré un risque réduit de 77% d'avoir une forme grave de la Covid, selon le laboratoire. L'autre intérêt par rapport au vaccin est de fournir une immunité plus longue à des personnes très fragiles, pour lesquelles la vaccination n'est pas suffisamment efficace, comme des personnes qui ont reçu une transplantation, d'une greffe de moelle osseuse, ou des patients atteints de cancer. L'immunité serait 3 fois plus longue qu'avec le vaccin.

AstraZeneca compte confirmer ses essais prometteurs en fin d'année et a déjà déposé un dossier auprès des autorités américaines pour utiliser ce traitement en urgence l'an prochain.

À écouter également dans ce journal

Incendie dans le Var - L'incendie est fixé mais pas encore éteint dans le Var. 7.100 hectares sont partis en fumée depuis lundi, c'est le plus grave incendie depuis 2003 dans la région. Du vent est malheureusement attendu ce week-end dans le sud-est. En prévention, l'accès au massif forestier du Var est interdit jusqu'à dimanche soir. Les pompiers travaillent nuit et jour pour éviter une reprise.

Antilles - Dans quelques heures, les équipes soignantes en Guadeloupe et en Martinique vont pouvoir enfin passer le relais pour se reposer un peu. Près de 300 professionnels de santé ont quitté la métropole hier pour aller les relever. Le CHU de Guadeloupe rappelle tout son personnel car l'épidémie de Covid-10 devient incontrôlable sur l'île. Avant de décoller, les soignants de métropole ne savent pas réellement à quoi s'attendre.



Passe sanitaire - Ce samedi 21 août est le 6e jour de mobilisation contre le passe sanitaire. 200 rassemblements sont prévus dans le pays, dont 4 à Paris. La semaine dernière, 215.000 personnes ont battu le pavé.