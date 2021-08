Coronavirus : la situation s'améliore en métropole

Depuis le début de la semaine, le nombre quotidien de contaminations est en baisse par rapport à la semaine dernière sur sept jours. La tendance est sensible à 5% mais elle demande bien sûr à être confirmée sur la durée.

Signe positif aussi, le nombre de nouveaux cas s'infléchit dans les régions à forte contamination, les régions littorales qui rassemblent beaucoup de touristes, notamment Paca, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine et la Corse. Ces chiffres réconfortants s'accompagnent aussi d'une baisse du taux de positivité et du taux d'incidence.

Pour l'instant, il n'y a pas encore de réelle baisse des entrées à l'hôpital. Il y a toujours un décalage de plusieurs semaines. On note seulement pour l'instant un léger ralentissement du rythme des hospitalisations.

On ne va toutefois pas s'emballer. La rentrée scolaire est devant nous et le milieu médical craint un rebond. Les moins de 12 ans ne sont pas vaccinés et le retour à l'école pourrait faire repartir à la hausse le nombre de nouveaux cas.