Les infos de 8h - Coronavirus : les indicateurs se dégradent à nouveau en France

Alors que 50 millions de Français sont désormais vaccinés contre la Covid-19, l'épidémie est toujours là. Sur la dernière semaine, le taux d'incidence au niveau national est passé au-dessus du seuil d'alerte, soit 50 cas pour 100.000 habitants. Face aux indicateurs qui continuent à se dégrader, Santé publique France évoque une reprise épidémique.

Avec 14% de nouvelles contaminations en plus sur une semaine et 6.000 nouveaux cas dépistés par jour, toute la métropole est concernée. Autre signe alarmant, les hospitalisations repartent à la hausse pour la première fois depuis cet été avec 2% de personnes supplémentaires admises à l'hôpital cette semaine et une augmentation de 12% dans les services de soins critiques.

Ces mauvais chiffres confirment donc la reprise épidémique même si pour le moment toutes les courbes restent à des niveaux très faibles. Néanmoins, les contaminations augmentent dans toutes les tranches d'âge, y compris chez les plus de 60 ans. Santé publique France appelle donc les personnes à risque, les plus de 65 ans et celles fragilisées par une maladie grave, à procéder sans tarder à leur rappel vaccinal qui doit advenir six mois après la deuxième injection.

Faits divers - Jeudi 28 octobre près de Vallières-sur-Fier, en Haute-Savoie, un homme âgé de 29 ans a été grièvement blessé par balle. Un chasseur, auteur présumé du coup de feu, a été placé en garde à vue. Les jours de la victime ne sont pas en danger.

International - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis de "faire le nécessaire" pour défendre les intérêts de son pays face à la France dans le dossier de la pêche post-Brexit. Il prévoit d'en discuter avec Emmanuel Macron lors d'une rencontre en tête-à-tête ce week-end à Rome, en marge du sommet du G20.

Football - Le Paris Saint-Germain tient sa revanche. Battu par Lille lors du Trophée des Champions (0-1) en début de saison, le club de la capitale s'est imposé 2 buts à 1 face au champion de France en titre vendredi soir, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1.