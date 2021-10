Coronavirus : dans quels départements l’épidémie repart-elle à la hausse ?

"On assiste à une tendance à la hausse" des cas liés au Covid-19. C'est ce qu'affirme le ministre de la Santé Olivier Véran, qui note que cette hausse signe la fin de deux mois de repli du virus en France. Rien d'inquiétant selon plusieurs épidémiologistes : l'hiver approchant, il est normal d'assister à une recrudescence des cas. Il est tout de même encouragé de maintenir les gestes barrières pour éviter une montée beaucoup plus conséquente.

Parmi les départements les plus touchés par cette hausse : la Guyane, qui a toujours un taux d'incidence élevé avec 238 cas pour 100.000 habitants. Vient ensuite la Martinique, avec un taux d'incidence à 129. En métropole, le taux d'incidence reste, lui, sous la barre des 100 cas pour 100.000 habitants.

20 départements sont au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100.000 habitants. Les départements les plus touchés sont les Bouches-du-Rhône (95), les Deux-Sèvres (86) et Paris (84). Viennent ensuite tous les départements de la région Île-de-France, sauf la Seine-et-Marne, ainsi que la Loire-Atlantique, la Vendée et le Maine-et-Loire.

Plus au sud, les Pyrénées-Atlantiques, la Corse-du-Sud et les Alpes-Maritimes voient également une montée des cas. L'Aveyron, la Lozère et la Haute-Loire sont aussi en alerte. Le Rhône et la Haute-Savoie ont, quant à eux, un taux d'incidence d'à peine plus de 50.