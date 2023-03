Parmi les manifestants contre la réforme des retraites, on retrouve également des pêcheurs qui sont venus se greffer au cortège notamment à Rennes et à Lorient. Ces derniers sont en colère contre l'augmentation du prix du gazole mais aussi parce que le conseil d'État a ordonné la fermeture de certaines zones de pêche dans l'Atlantique afin de protéger les cétacés.

Les pêcheurs côtiers, vent debout, montrent du doigt les ONG et refusent d'être désignés comme des tueurs de dauphins. "Les dauphins, il y en a à profusion depuis des années. On préfère nous taper sur la gueule avec des restrictions comme les zones spatio-temporelles plutôt que d'essayer de comprendre le phénomène", dénonce l'un d'entre eux. Les pêcheurs se mobilisent en restant à quai. "De toute façon, on est déjà morts. Si c'est pour perdre 15 jours ou un mois à quai, de toute façon ça ne changera pas grand chose vu qu'on veut nous flinguer."

Les marins ne veulent pas entendre parler des caméras à bord et des systèmes de géolocalisation. À cela s'ajoute l'explosion du prix du gazole, détaxé à 95 centimes. "La pêche artisanale est vouée à disparaître vu que le gouvernement ne nous soutient pas", regrette un matelot du Finistère. "Ce qui est marrant c'est que pendant le Covid on soutenait la petite pêche. Tout le monde achetait local, c'est bien. Je vois, de port en port, les bateaux disparaissent", signale-t-il. "À Brest, on était 60 licenciés, maintenant c'est à peine s'il y a 20 bateaux". Plusieurs professionnels ont choisi de poser définitivement leur sac à terre.

À écouter également dans ce journal

Méga-bassines - Gérald Darmanin a annoncé que 24 gendarmes et 7 manifestants ont été blessés lors des affrontements à l'occasion d'un rassemblement samedi 25 mars contre un projet de bassine de rétention d'eau, selon les organisateurs.



Réforme des retraites - Après les révélations de nos confrères du Monde et de Loopsider, le préfet de police de Paris Laurent Nuñez annonce, vendredi 24 mars, qu'il va saisir l'IGPN sur des accusations de menaces et d'intimidations de la part de policiers.

États-Unis - Au moins 25 personnes ont péri après le passage de tornades dévastatrices qui ont traversé le Mississippi, Etat du sud des Etats-Unis, arrachant des toits, brisant des voitures et rasant des quartiers entiers, la région se préparant à de nouvelles intempéries dimanche.

