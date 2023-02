En patrouille depuis plusieurs semaines dans le golfe de Gascogne pour dénoncer la mort de dauphins tués par les filets des engins de pêche, l’association est tombée sur le cadavre d’un dauphin volontairement mutilé et scarifié.

Samedi 18 février, l'ONG Sea Shepherd a annoncé déposer une plainte contre X pour "mutilation d'espèce protégée", après la découverte d'un dauphin scarifié dans le Golfe de Gascogne, dans l'Atlantique.

En patrouille depuis 3 heures du matin, les membres de l'ONG sont en effet tombés sur le cadavre atrocement mutilé et scarifié d'un cétacé. Sur le corps de l'animal, on peut lire, gravé au couteau, "Sea Shepherd PD". Un message haineux, sur fond de tensions entre l'association et les pêcheurs locaux.

"Sea Shepherd PD gravé au couteau sur un dauphin. Et c'est pas la première fois. C'est ça la pêche en France ? La profession doit vraiment faire le ménage dans ses rangs et l'Etat doit lever le climat d'impunité qui règne en mer", a ensuite écrit dans un tweet l'ONG dédiée à la protection de l'océan.

Selon BFM, Sea Shepherd demande l'ouverture d'une enquête "pour identifier les pêcheurs qui ont commis cet acte barbare", et a annoncé qu'elle allait exposé le dauphin mutilé sur le vieux port de La Rochelle ce dimanche 19 février. Pour rappel, la peine encourue pour la mutilation d'une espèce protégée est de trois ans d'emprisonnement et 150.000 euros d'amende.

L'ONG avait déjà porté plainte contre X en janvier 2023 après la découverte de plusieurs dauphins "mutilés et éventrés" sur des plages du littoral Atlantique.

