VIDÉO - Mississipi : le passage de tornades fait au moins 25 morts et des dégâts importants

Crédit : Will Newton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Le passage de plusieurs tornades dans le Mississipi, dans le sud des États-Unis, ce vendredi, a fait au moins 25 morts et a laissé des images de dévastation dans plusieurs villes. Sur Twitter, le gouverneur de l'État, Tate Reeves, a parlé d'"une tragédie". "L'échelle des pertes et dégâts est manifeste dans toutes les zones touchées aujourd'hui", a-t-il expliqué après s'être rendu à Silver City, l'une des villes frappées le plus durement.

Le bilan s'élève à 25 morts et des dizaines de blessés, selon les services d'urgence de l'État du Mississippi (MSEMA). Quatre personnes portées disparues "ont été retrouvées", ont-ils ajouté. Des équipes de recherche et de secours sont à pied d'œuvre pour retrouver des victimes.

Le président américain Joe Biden a évoqué dans un communiqué des images "déchirantes", et souligné que l'État fédéral ferait "tout ce qu'il pourra pour aider", "aussi longtemps qu'il le faudra".

