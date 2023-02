Pourquoi autant de dauphins s'échouent sur nos plages ?

Une hécatombe sur la façade Atlantique. Depuis le début de l'hiver, près de 400 dauphins ont été retrouvés morts sur les côtes françaises. Ce chiffre, atteint en trois mois, est inédit. On a retrouvé deux plus de dauphins échoués que la pire année, en 2018-2019 Chaque année, l'observatoire PELAGIS du CNRS répertorie ces cadavres.

Ces scientifiques estiment qu'un nombre bien plus important de dauphins n'est pas découvert : entre 5.000 et 10.000 par an. Leur corps a pu être emporté par le courant ou tiré au fond de l'eau. À ce rythme, sans action du gouvernement, dans moins de 40 ans il n'y aura plus de dauphins dans le Golfe de Gascogne.

Grégoire, qui habite à l'Île de Ré en bord de mer, a retrouvé une dizaine de cétacés échoués près de chez lui. "Depuis 30 ans, au départ c'était une dizaine de dauphins sur les lieux où j'habite. Maintenant, c'est 50 et le maximum c'était il y a trois ans, on a eu 70 dauphins. Pendant trois ans, on a eu 70 dauphins qui se sont échoués", confie-t-il.



Dès qu'on part deux jours en pleine mer, on n'en voit plus

Il reste toutefois difficile d'expliquer la raison de leur mort. Des recherches sont toujours en cours, mais il est certain que les dauphins se rapprochent des côtes ces dernières années. "Depuis deux ans, j'observe des dauphins à la côte. Dès qu'on part deux jours en pleine mer, on n'en voit plus", a constaté Arnaud Pennarun, marin et skipper. "Ce n'était pas le cas il y a trois ans. On avait des dauphins qui nous suivaient très loin en mer. Il y a de plus en plus de poissons pélagiques et de poissons bleus à la côte. Les dauphins viennent par conséquent chercher ces petits poissons. On est plutôt sur une problématique de chasse partagée".

Les dauphins se dirigent donc là où ils trouvent du poisson, c'est-à-dire plus près des côtes. Mais aussi là où il y a plus de filets de pêche. Quand on sait que certains filets font plus dizaines de kilomètres… C'est pourquoi les associations demandent à fermer temporairement des zones de pêche. Voilà la mesure la plus importante et urgente pour Matthieu Orphelin, ancien député de la majorité et désormais président général de la Ligue de protection des oiseaux.

"Les caméras, les répulsifs sur les bateaux, les observateurs sur les bateaux… Ça ne sert à rien", déplore Matthieu Orphelin. "Tous les scientifiques européens disent : 'Il n'y a qu'une solution. Certains semaines, notamment en février, on ferme certaines zones de pêche pour les pêches les plus mortifères'. Pendant ce temps, on indemnise les pêcheurs. C'est un métier très difficile, mais c'est au gouvernement de décider", poursuit-il. "Emmanuel Macron et le gouvernement annoncent une grande conférence des océans dans quelques semaines ou quelques mois en France, mais est-ce que ça a un sens s'ils sont incapables de prendre les mesures qui s'imposent".

Plusieurs associations ont annoncé mercredi renforcer leur plainte auprès de la Commission européenne, pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne. L'objectif reste de mettre la pression sur le gouvernement pour venir en aide à ces animaux et éviter leur disparition.

