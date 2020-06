publié le 12/06/2020 à 08:15

La journée de jeudi 11 juin a vu la grogne des policiers monter face à la position de Christophe Castaner, qui a décidé de durcir la lutte contre les violences policières et le racisme dans la police. Des pratiques dénoncées lors de manifestations à la suite de la mort de George Floyd aux États-Unis, et en écho à celle d’Adama Traoré en France.

Mais les déclarations du ministre de l’Intérieur ont été vécues comme une attaque par les policiers, qui ont symboliquement jeté leurs menottes à terre en signe de protestation. "Toute l’année on est au service de la France", exprime à RTL un policier toulousain, qui rappelle la mobilisation des forces de l’ordre face au coronavirus.

"Là on a notre ministre qui nous rabaisse (…) Le matin je ne me lève pas en disant que je suis violent et que je suis raciste", assure-t-il. "C’est notre ministre il ne peut pas nous traiter comme ça", regrette le policier qui indique que ses collègues et lui-même veulent le départ de Christophe Castaner de la place Bauveau.

