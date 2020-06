Coronavirus : des chefs étoilés vont offrir leurs tables aux soignants

publié le 12/06/2020 à 06:24

En première ligne depuis le début de l'épidémie de coronavirus, les soignants voient les formes de soutien à leur attention se multiplier. Ce vendredi 12 juin, le groupe Cheval Blanc, LVMH et le Guide Michelin ont créé un site où les personnels de santé pourront s'inscrire dès 9h, afin de profiter d'une table pour un dîner dans des restaurants étoilés ou non.

Déployée sur l’ensemble du territoire français, cette initiative solidaire, nommée "À table, les soignants !", sera nourrie de la générosité des restaurateurs, de leurs clients et de toutes les personnes sensibles à cette cause. Elle vise l’ensemble du personnel hospitalier des services pneumologie, réanimation et des cellules Covid.

À l’origine de cette initiative, Arnaud Donckele, chef de la Vague d’Or, Cheval Blanc St-Tropez et de Cheval Blanc Paris, explique qu'"après ces semaines particulièrement difficiles pour le personnel médical, mes confrères cuisinières, cuisiniers et moi souhaitons leur donner ce que l’on sait faire de mieux : un repas pour deux, de bons plats, sincères, généreux et réalisés avec cœur. "Nous souhaitons continuer à témoigner

toute notre reconnaissance et notre admiration à ceux qui prennent soin de nous", a-t-il ajouté.

Le site de cette initiative fait savoir, en ce jour de lancement, que 24 restaurants partenaires se sont d'ores et déjà engagés et que 363 tables sont pour le moment offertes par les restaurateurs, aux soignants.