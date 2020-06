publié le 11/06/2020 à 13:31

Les syndicats de police seront reçus ce jeudi 11 juin après-midi Place Beauvau par leurs deux ministres de tutelle Laurent Nunez et Christophe Castaner. Ils se sont sentis lâchés par Christophe Castaner, lundi 8 juin face à l'émotion suscitée par George Floyd.

Mais manifestement, les deux hommes ne tiennent pas du tout le même discours. Par exemple, Laurent Nunez a corrigé à deux reprises les propos du ministre. Par rapport au cas de soupçon avéré de racisme, "on ne suspend pas sur la base de soupçon mais sur des faits avérés" a rectifié Laurent Nunez.

Deuxième accroc ce mercredi 10 juin, alors que le ministre prône la tolérance envers les manifestations illégales, le numéro deux de Beauvau corrige : "La loi doit passer au-dessus de l'émotion". Place Beauvau, on assure qu'il s'agit de précisions et non de corrections, tout en reconnaissant que la situation en ce moment est délicate. Au sein des policiers, c'est Laurent Nunez qui tire son épingle du jeu, ils ont le sentiment que Christophe Castaner leur a tourné le dos.

