publié le 12/06/2020 à 06:25

9 départements ont été placés en vigilance orange pluie-inondation, crue et orage par Météo France ce vendredi 12 juin jusqu'au samedi 13 juin 6 heures.

Il s'agit du Finistère et des Côtes-d'Armor pour pluie-inondation. Le Cantal, le Puy-de-Dôme, l'Ardèche et la Haute-Loire sont également concernés par les pluies-inondations. L'Aveyron et la Lozère sont en alerte pluie-inondation et orage. Enfin, le Gard est en vigilance orange pour pluie-inondation, orage et crue.



Les pluies persistent sur le pays. Côté Bretagne, elles reprennent après une brève accalmie. Côté Massif Central et Cévennes,le système pluvieux est en place. De très fortes pluies ont déjà concernées les Cévennes en cette fin de nuit. On observe depuis le début de l'épisode 100 à 200 mm sur les Cévennes côté Gard et Lozère ponctuellement un peu plus, 20 à 40 mm généralement sur les autres départements en orange.

L'aspect orageux se renforcera en cours de journée. Cet épisode va s'estomper en soirée avec le décalage des orages vers les régions plus au nord.

Sur les hauteurs du relief, le vent de sud souffle très fort avec des rafales de 90 à 110 km/h, fragilisant une végétation très en feuilles contrairement aux situations automnales.

Carte de vigilance Météo France du vendredi 12 juin 2020 Crédit : Météo France

A noter que sur les départements limitrophes placés en vigilance jaune, des orages ponctuellement intenses ne sont pas à exclure.