publié le 09/06/2020 à 07:20

Le gouvernement a décidé de changer de ton concernant les cas de racisme dans les forces de l'ordre. Christophe Castaner veut désormais appliquer "la tolérance zéro". Le ministre de l'Intérieur a fait une série d'annonces pour tenter de calmer la fronde.

Suspension des agents dès qu'un soupçon est avéré, fin de la technique dite de l'étranglement faire pression sur la nuque ou le cou d'un individu lors de son intervention, et puis davantage de précautions lors des contrôles. Le numéro d'identification de chaque policier devra désormais être bien visible.

Des annonces qui font bondir à droite pour qui Christophe Castaner lâche ses troupes, mais qui réjouissent à l'inverse l'extrême gauche.

Le député LFI Ugo Bernalicis accueille plutôt favorablement ces nouvelles mesures, même s'il met en doute l'honnêteté du ministre de l'Intérieur : "Je ne sais pas quel crédit je dois porter à la parole de Christophe Castaner. Spontanément, j'ai envie de me dire que ça va dans le bon sens. Sauf que la manière dont il s'est comporté en tant que ministre de l'Intérieur depuis maintenant plus de deux ans me laisse craindre le pire… Y compris dans la mise en œuvre."

Ugo Bernalicis aimerait que ça aille encore plus loin : "C'est le ministre qui a tout couvert. Un bon signal serait a minima de changer de ministre de l'Intérieur. Parce que vous avez en plus un Christophe Castaner qui est tenu par les organisations syndicales, notamment Alliance, qui ont beaucoup trop de prise sur Christophe Castaner. Il est temps de changer de ministre."

