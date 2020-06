Police : "Tout le monde veut la tête de Castaner", assure un syndicaliste

publié le 11/06/2020 à 16:57

C’est à partir de ce jeudi 11 juin que Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, rencontrera les syndicats de police sur fond de manifestations contre les violences policières et d’accusations de racisme envers des membres des forces de l’ordre. En réponse, le ministre avait assuré en début de semaine qu’il y aurait une tolérance zéro concernant ces sujets, et avait annoncé l'abandon de la clé d'étranglement lors des interpellations.

"On a très mal vécu les annonces de monsieur Castaner", indique sur RTL Rocco Contento responsable Paris du syndicat SGP-Police (premier syndicat de la Police Nationale). Il relève d’ailleurs que le lendemain, le Premier ministre a eu "des propos un peu plus apaisants envers la police nationale".

"C’était catastrophique, on ne l’a pas vu venir. On nous retire le moyen de contrainte de la clé d’étranglement (…) Mais il faut une mesure alternative", souligne le syndicaliste qui parle d’un "rejet total du ministre de l’Intérieur". "Tout le monde demande sa tête (…) c’est le sentiment profond de tous les collègues", assure-t-il. Le lendemain des annonces, Christophe Castaner indiquait que le recours au Taser serait l'alternative retenue.

Du côté de Patrice Spinosi avocat au Conseil d’État et à la Ligue des Droits de l’Homme, on confie "un sentiment de gâchis". "Il faut revenir aux problèmes initiaux, et c’est la violence policière qui a été dénoncée et par le monde", replace-t-il. Selon lui, la police nationale "dont personne ne nie l’utilité", n’aurait pas eu la bonne réaction.

"Au lieu d’avoir une démarche qui dit qu’effectivement il peut y avoir des comportements de mésusage de certaines techniques ou de certaines armes, (…) on a l’impression d’un réflexe corporatiste", pointe Me Spinosi.