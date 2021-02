publié le 08/02/2021 à 08:13

Près de quatre mois après l'assassinat de Samuel Paty, l'association des professeurs d'histoire-géo vient de créer un prix portant le nom de cet enseignant tué pour un cours sur la liberté d'expression. Ce prix, il sera attribué dès l'an prochain à des collégiens.

Le jury sera présidé par Christophe Capuano, maitre de conférence à Lyon 2 et ami proche de Samuel Paty. L'objectif selon lui est "de faire de ce drame quelque chose de positif qui puisse perpétuer sa mission." "Nous allons demander à des collégiens de faire un travail en groupe en lien avec leur programme d'éducation moral et civique, explique l'enseignant, c'est l'une des formes d'hommage que je souhaite rendre à mon camarade Samuel."

Côté judiciaire, le prédicateur radical Abdelhakim Sefrioui, accusé de complicité d’acte terroriste pour avoir relayé sur internet les appels à la haine contre le professeur d’histoire Samuel Paty avant son assassinat, a déposé une demande de remise en liberté le 13 janvier selon une lettre envoyée aux juges par ses avocats consultée par RTL.

À écouter également dans ce journal

Société - Roland, 88 ans, touche une petite retraite et voudrait rejoindre sa femme qui vit en Ehpad, il ne l'a pas vu depuis plusieurs semaines à cause des mesures anti-Covid. Pour payer l'Ehpad, cet octogénaire voulait vendre sa maison, mais impossible : depuis fin septembre, elle est squattée.

Coronavirus - De nouvelles mesures entrent en vigueur aujourd'hui en ce qui concerne les variants sud-africain et brésilien : les personnes infectées et leurs cas contacts doivent désormais s'isoler 10 jours au lieu de 7. À l'école, on ferme automatiquement la classe.

International - En Inde, des dizaines de personnes sont toujours portées disparues après la rupture d'un glacier de l'Himalaya. Il s'est effondré dans une rivière ce qui a provoqué une crue énorme et brutale. Le bilan officiel est de 14 morts.

Football - Le PSG s'est imposé 2-0 hier soir dans la classique contre l'OM. En 25 minutes c'était plié : but de Kylian Mbappé lancé comme une fusée à 36 km/h puis de Mauro Icardi. Cela dit Paris reste 3e derrière Lyon et Lille, toujours leader après sa victoire 2-0 à Nantes. Au pied du podium, Monaco ne lâche rien et l'emporte 4-3 à Nimes.