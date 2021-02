Coronavirus aux États-Unis : comment la répartition des vaccins est-elle gérée ?

publié le 08/02/2021 à 06:43

Joe Biden l’a annoncé vendredi 5 février : il veut que tous les Américains soient vaccinés

avant la fin de l’été. Un objectif encore plus ambitieux que son précédent, sachant

qu’en plus, les débuts de la distribution ont été plutôt frustrants. Pour l’administration Biden, étant donné comment la pandémie a été gérée sur le sol américain, de façon assez inégalitaire d’état à état, il faut bien le dire, la seule solution c’est de vacciner le plus possible.

Mais Washington a annoncé vendredi qu’il venait de sécuriser assez de doses pour

l’ensemble de la population d’ici la fin de l’été, sachant que les États-Unis les achètent

un peu plus cher que les pays de l’Union européenne, ceci est d’ailleurs peut être un

élément d’explication.

Mais ce n’est pas tout d’avoir des doses disponibles, encore faut il savoir les distribuer

efficacement. Or, c’est bien là que l’étranglement subsiste pour l’instant. Il faut savoir que

les doses sont distribuées par Washington aux états, qui eux ensuite gèrent l’écoulement,

fixent les règles d’éligibilité (en fonction de votre âge, du risque lié à votre métier, etc).

Et depuis que la campagne de vaccination a commencé, on a pu identifier plusieurs

problèmes très précis aux États-Unis.

La traçabilité et la disparité raciale

L'administration Biden a affirmé ne pas savoir où étaient passés 20% des vaccins distribués par l’administration Trump par exemple. On imagine qu’elle réfléchit donc à améliorer les choses de ce côté-là. Il n’est pas question d’assurer juste assez de commandes pour la population pour se retrouver sans le nombre de doses nécessaires au final.

Un second problème sous-jacent est une grande disparité raciale dans la vaccination : les

minorités noires ou hispaniques se font vacciner 3 à 4 fois moins que les blancs. Cela

s’explique car par le passé, le gouvernement avait fait des expérimentations sur les

minorités sous couvert de campagnes sanitaires. Donc il y a naturellement une plus

grande méfiance parmi eux. La solution qui marche, là, c’est que la campagne soit

relayée par des associations en lesquelles les communautés ont confiance.

Le troisième problème, ce sont tous ces gens qui veulent absolument se faire inoculer le

vaccin avant que ce ne soit leur tour, selon les règles d’éligibilité de leur état. Donc qui

voyagent parfois dans des états moins denses, n’hésitent pas à faire la queue des heures

aux portes des hôpitaux au cas où des équipes médicales se retrouveraient avec plus de

vaccins que de rendez-vous pris. Ils sont de plus en plus organisés, ils ont même un site

et une application maintenant pour se partager les "bons plans".

Le stade des Yankees transformé en site de vaccination géant

Et en même temps, capables du pire, mais aussi du meilleur : les Américains se

creusent la tête pour booster la vaccination et trouvent des idées ingénieuses. Le gouvernement a décidé de distribuer un million de doses en pharmacies libérales

dès cette semaine, pour créer de nouveaux points d’accès, et vous vous faites vacciner

sur place aux États-Unis, à l’intérieur même de la pharmacie. Si cela fonctionne, cela

pourrait aider singulièrement.

Depuis ce week-end à New York, l’iconique stade de l’équipe de baseball des Yankees a

été transformé en site de vaccination géant, avec 15.000 vaccins inoculés par semaine. La logistique est facilitée par les marines de l’armée, les gens étaient ravis de la rapidité à laquelle ils se faisaient vacciner, et des conditions très sures aussi.

Du coup, ça a inspiré le patron de la ligue nationale de foot américain, qui a proposé à

Joe Biden ses 30 stades à travers le pays. Le premier à entrer en fonction, c’est celui de

San Francisco, qui commencera par vacciner 5.000 personnes par jour, et pourra monter

jusque 15.000 à terme.

Des livraisons en traîneaux

Enfin, c’est assez impressionnant comme les Américains sont doués en logistique. En Alaska, pour être sûrs de pouvoir emmener les doses de vaccins qui arrivent par avion

jusque dans les endroits les plus reculés, des réseaux de traîneaux ont été mis en

place, tirés par des chiens, et qui viennent chercher les cartons directement sur le tarmac

de l’aéroport.



Et sur la terre ferme, il y a toujours Amazon si jamais il y aura besoin, puisque Jeff

Bezos avait immédiatement proposé son aide à l’administration Biden en janvier. Moins

drôle que le traîneau le camion Amazon, mais bon, il faut ce qu’il faut.