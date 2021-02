publié le 08/02/2021 à 07:31

La France est toujours sous la menace des variants du coronavirus et les autorités sanitaires haussent le ton. Dans une note, la Direction générale de la santé s'inquiète de leur progression et de leur résistance face aux vaccins. Désormais tout test positif devra être suivi d'un deuxième prélèvement sous 36 heures pour vérifier s'il s'agit d'une contamination par un variant. Les malades touchés par la souche sud-africaine ou brésilienne devront s'isoler 10 jours et non plus 7.

Dans ce contexte, à l'heure des vacances, faut-il confier ses enfants à leurs grands-parents ? Certains hésitent. Dans les rues d'Enghein les Bains dans le Val d'Oise, François fait ses courses avant son départ en vacances, cette grand-mère veut garder une vie normale malgré le virus : "Nous allons aller dans notre maison en bord de mer avec nos petits-enfants qui sont grands parce qu'ils ont 22 ans. Tant qu'il n'y a pas de confinement décidé par le gouvernement on va quand même en Bretagne."

Toutefois des précautions sont prises en accord avec son fils. "Je pense que je vais demandé à Antoine de faire le test du Covid avant d'arriver et on va avoir une discussion. On fait très très attention."

Madeleine aussi voyait ses petits-enfants pendant les vacances mais pas ces temps-ci explique-t-elle au micro de RTL : "Malheureusement à cause de l'épidémie, pour eux et pour nous, on essaye de nous protéger. On restera chez nous tranquillement à attendre."

À écouter également dans ce journal

Météo - 7 départements sont toujours en vigilance orange. En Seine-et-Marne, à Esbly 300 familles ont été directement touchées. Dans cette commune de 6.000 habitants située au sud de Meaux, 30% de la surface de la ville se trouve en zone inondable.

Faits divers - Kalachnikov, HK, M16, pistolets mitrailleurs, explosifs... Des armes de guerre ont été saisies en marge du démantèlement d'un réseau de trafic de stupéfiants en Seine-Saint-Denis.

Football - Le PSG a remporté le 100ème classique de l'histoire. Victoire 2-0 contre l'OM au Stade Vélodrome. Le PSG reste en 3ème position, à un point de Lyon et à 3 points de Lille, le leader. Lille qui a battu Nantes : 2-0.