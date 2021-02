publié le 07/02/2021 à 23:37

À moins de dix jours du choc face au FC Barcelone en Ligue des champions, le PSG s'est offert une belle victoire chez son ennemi de toujours, l'Olympique de Marseille, ce dimanche 7 février (2-0), pour la 24e journée de Ligue 1. Deux buts marqués en première période par Kylian Mbappé et Mauro Icardi auront permis à Paris de remporter le 100e "Clasico" du championnat de France et prendre une belle revanche sur les Marseillais, qui s'étaient imposés au Parc des Princes en septembre.

"C'est notre Ligue des Champions en championnat", avait dit vendredi l'entraîneur par intérim de l'OM Nasser Larguet et c'était bien vu. Car les Marseillais ont perdu et constaté l'écart qui les sépare du très haut niveau. Leur état d'esprit n'est pas en cause et après les 10 jours de tempête qu'ils viennent d'affronter, entre les graves incidents de la Commanderie, la démission-mise à pied d'André Villas-Boas et la tuile de la blessure de Milik, ils ont un certain mérite à avoir essayé de rivaliser avec le PSG.

Ce Classique ne restera pas dans les mémoires

Mais Paris, même sans Neymar, remplaçant au coup d'envoi, était bien plus fort et avait envie de gagner. Parce que c'était un Clasico, et aussi parce que Lille et Lyon sont devant au classement, avec respectivement 3 et 1 point d'avance sur les Parisiens. Tout a commencé sur un contre éclair : Di Maria a lancé Mbappé comme une balle, Sakai a taclé dans le vide et l'attaquant des Bleus a tranquillement battu Mandanda (1-0, 9e). La tuile, c'est que Di Maria est sorti sur blessure juste après cette action.

Dès la 25e minute, Icardi a enfoncé le clou avec un but du dos, son quatrième en trois matches contre le rival phocéen. Le PSG a donc rapidement tué tout suspense et comme, forcément, il n'y avait pas non plus d'ambiance, ni dans le stade ni en dehors, où les supporters marseillais se sont contentés de quelques banderoles hostiles à la direction en début de journée, ce "Clasico" ne restera pas dans les mémoires.

Le carton rouge reçu à la dernière minute par Payet pour une faute maladroite sur Verratti n'arrange rien et Larguet ou son successeur, quand il arrivera, ont du travail. Paris, de son côté, a rempli son contrat. Marquinhos et Verratti, de nouveau positionné haut dimanche, ont fait leur retour, Neymar est sorti du banc pour quelques minutes et tout le monde regarde désormais vers le Camp Nou.