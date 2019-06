publié le 20/06/2019 à 09:02

Pour financer la réduction d’impôt des ménages, le gouvernement va s'attaquer aux niches fiscales profitant aux entreprises. Le gazole non routier se retrouve en première ligne, dans le viseur de l'exécutif. Le gazole non routier est un carburant similaire au fioul domestique ou au gazole, uniquement autorisé pour alimenter les engins agricoles ou industriels qui ne circulent pas sur le réseau routier. Le gazole "classique" est taxé à 60 centimes par litre, contre 20 centimes pour le gazole non routier.

Le projet du gouvernement qui ferait grimper le prix du gazole non routier passe mal chez les professionnels. "Nous sommes extrêmement en colère car le gouvernement veut faire peser sur nos professions du BTP 2,2 milliards d'euros de charges supplémentaires alors que nous sortons à peine d'une crise et que nous recommençons à embaucher et à former", s'est indigné sur RTL Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP).

"Ce gazole non routier ce n'est pas pour partir en vacances, c'est pour travailler sur nos chantiers", souligne-t-il, avant de rencontrer le ministre de l'Économie Bruno Le Maire cet après-midi.

Pour Bruno Cavagné, la disparition de cette niche fiscale pourrait mettre en péril des entreprises. "Aujourd'hui je me demande ce que veut le gouvernement. Nous n'allons pas être les seuls à payer la moitié de la baisse d'impôts qu'a décidée le président de la République".