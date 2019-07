publié le 10/07/2019 à 04:49

Quand la pièce a changer pour réparer le frigo, coute plus cher que racheter un frigo neuf, c'est totalement décourageant. La loi sur le recyclage et le gaspillage sera présentée ce mercredi matin en Conseil des Ministres et parmi les mesures : faciliter la réparation. Les réparateurs vont devoir proposer des pièces de rechange de seconde main, donc moins chères. Cela concerne l'électroménager, l'électronique, les ordinateurs ou même les voitures.



Il y aura aussi sur les étiquettes un indice de réparable : une note de 1 à 10 pour vous indiquer quand vous achetez un matériel neuf, s'il existe bien des pièces de rechange, si elles sont faciles à trouver et surtout si l'appareil a été conçu pour qu'elles soient faciles a changer.

Il y a des batteries de portables qui sont carrément collées au reste, donc impossible à enlever. Dans cette loi, il va y avoir plusieurs mesures pour pousser les fabricants à concevoir leurs machines de façon plus écologiques. Et pour favoriser ce qu'on appelle l'éco conception : il y aura des bonus et des malus. Les entreprises vertueuses qui feront des produits qui se réparent, en matières recyclées, payeront un peu moins de taxes et celles qui ne feront aucun effort en payeront plus : jusqu'à 20% du prix en plus.

Cela se fait déjà pour les emballages : Citeo est l'organisme qui est chargé de leur recyclage. Il prélève auprès de tous les industriels, une Eco-contribution. Il y a quelques années, il a augmenté le montant pour toutes les bouteilles faites en plastiques impossibles à recycler. Ça a fait réfléchir les fabricants, depuis ces bouteilles ont pratiquement toutes disparu des rayons.