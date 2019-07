publié le 09/07/2019 à 18:59

Coline, 30 ans, a été tout simplement oubliée par les soignants dans une salle de naissance de l'hôpital Saint Joseph-Saint Luc dans le VIIème arrondissement de Lyon. Son mari patientait dans une salle d'attente. Le 7 juin dernier, elle a dû accoucher toute seule après avoir, en vain, appelé à l'aide.

"Je sens que le travail est de plus en plus difficile, raconte la jeune mère sur RTL. Je ne tiens pas debout. Je cherche désespéramment la sonnette pour alerter, que je ne trouve pas. Et pendant une demi-heure j'ai hurlé, mais personne n'est venu."

Coline a donc dû accoucher toute seule. "J'ai attendu cinq minutes, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si je pouvais la prendre ou pas. Elle avait un peu le cordon autour du cou, donc je n'ai pas osé. Au bout de cinq minutes, je me suis dit qu'il fallait réagir, qu'il fallait faire quelque chose. Je suis sortie avec elle dans le couloir, avec le bébé dans les bras."

Une fin heureuse

Tout est bien qui finit bien. "À ce moment-là évidemment, branle bas de combat. Tout le monde est venu prodiguer les premiers soins. Je n'ai pas eu le temps de paniquer, mais je n'ai pas non plus réfléchi vraiment à ce qui se passait. Je pense que c'est l'instinct de survie qui s'est mis en route", analyse après coup Coline.

Et comment va sa fille ? "La petite est en pleine forme, et c'est ce qui m'apporte le plus grand réconfort. Moi, je vais bien mieux, et je suis suivie par deux psychologues qui m'aident beaucoup", a déclaré la jeune mère qui n'envisage pas de porter plainte.