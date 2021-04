publié le 01/04/2021 à 06:49

Face à une troisième vague qui menace de devenir incontrôlable, le président renforce les règles, pour tout le monde et appelle à la mobilisation générale. Il demande particulièrement un effort aux parents.

Écoles, crèches, collèges, lycées seront fermés pendant trois à quatre semaines dès vendredi soir : une semaine d'enseignement à distance, deux semaines de vacances avant une reprise progressive.

Jusque-là, Emmanuel Macron avait fait du maintien des écoles ouvertes une priorité, mais la propagation du variant anglais et l'augmentation de 40% des contaminations dans les écoles auront eu raison de ce dogme.

Pour Guislaine David, secrétaire générale du SNUipp-FSU, le syndicat des professeurs des écoles, il était temps. "On voit bien que depuis quelques jours les classes se fermaient une à une, explique-t-elle sur RTL. On prend enfin la décision de sécuriser pour trois semaines, mais trois semaines ça nous parait court, dans la mesure où il va falloir prévoir la sortie, avoir un protocole renforcé pour ne pas reprendre les mêmes erreurs. Le protocole mis en place ne permettait pas de sécuriser tout le monde".

À écouter également dans ce journal

Vaccin - Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture prochaine de la campagne de vaccination à un plus grand nombre de Français. Les plus de 60 ans pourront se faire vacciner à partir du 15 avril, les plus de 50 ans à partir de la mi-mai. L'objectif est la vaccination de tous les Français d'ici la fin de l'été.

Justice - Le militant Cédric Herrou a été définitivement relaxé après le rejet d'un dernier appel du Parquet. Il était poursuivi depuis 2016 pour avoir accompagné et logé des réfugiés qui venaient de passer la frontière italienne.

Foot - Les Bleus se sont imposés 1-0 face à la Bosnie dans le cadre des matchs de qualification pour le Mondial 2022 au Qatar. La France est première de son groupe, avec 4 points devant l'Ukraine qui a fait match nul face au Kazakhstan.