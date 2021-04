publié le 01/04/2021 à 05:32

"La solution la plus adaptée", a promis le chef de l'État. Mercredi 31 mars, la fermeture des écoles a été actée par Emmanuel Macron alors que l'épidémie de coronavirus a entraîné la saturation des moyens médicaux. "Durant trois semaines, nous allons fermer les crèches, écoles, collèges et lycées", a déclaré le président. Une annonce synonyme de casse-tête pour de nombreux parents. Près de Lyon, un jeune couple doit réorganiser sa vie de famille et confie ses difficultés pour s'adapter aux restrictions sanitaires.

Pour Nicolas, 38 ans, pas de rendez-vous la semaine prochaine. Ce conseiller immobilier indépendant devra rester chez lui pour garder ses deux enfants à "plein temps". "Ça reste un plaisir mais l'activité professionnelle sera nulle : on repousse tous les rendez vous", explique-t-il. Résultat : au moins une semaine de travail perdu pour ce père de famille.

La mère s'inquiète elle aussi de son côté, car impossible pour elle de s'arrêter. "Il va falloir se renseigner pour voir si le centre aéré reste ouvert et si on peut emmener les enfants chez les grands-parents" qui vivent dans un autre département, confie Anaïs, chef de projet dans l'informatique. Si c'est le cas, le mois d'avril devrait se dérouler sans trop de casse, en espérant que la fermeture des établissements scolaires ne soit pas prolongée par l'exécutif.

