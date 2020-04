Les infos de 6h30 : Un maire des Bouches-du-Rhône refuse de rouvrir ses écoles

publié le 30/04/2020 à 09:30

Mardi 28 avril, Édouard Philippe a précisé les contours du déconfinement, à partir du 11 mai, notamment en ce qui concerne la réouverture des écoles. Vendredi, ce sera au tour de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Éducation, de présenter un protocole détaillé pour que les élèves retrouvent les bancs de l’école. Pour autant, certains maires font de la résistance. C’est le cas à Ventabren, une commune des Bouches-du-Rhône qui compte près de 6.000 habitants et 500 élèves.

"Il est de mon devoir et de ma responsabilité de protéger ma population. Et à ce titre, je considère, compte tenu des conditions sanitaires pour accueillir des enfants, compte tenu du stade de l’épidémie et de la dangerosité de ce virus, qu’il est tout à fait déraisonnable d’ouvrir le groupe scolaire", confie le maire, Claude Filippi, au micro de RTL.

L’édile rappelle que la décision de l’exécutif de rouvrir les écoles à partir du 11 mai "n’était pas validée par le Conseil scientifique". "Donc, je n’ouvrirai pas le groupe scolaire de ma commune", poursuit l’élu. Et d’ajouter : "On ne compte pas sur l’État. L’État, c’est zéro masque. Ça fait plus d’un mois et demi qu’on les demande".

À écouter également dans ce journal :

Transports - Pour limiter les déplacements dans les transports en commun, le gouvernement annonce le déblocage d’une enveloppe de 20 millions d'euros pour inciter les Français à reprendre leur vélo. Le montant servira notamment à financer les réparations.

Ehpad - Les personnes âgées, particulièrement fragiles face au coronavirus, pourraient faire face à un nouveau drame cet été, en cas de canicule. Le Synerpa, le Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnes âgées, réclame des renforts de personnels dans les Ehpad.

Carte - C’est ce jeudi 30 avril que sera dévoilée, puis actualisée quotidiennement, une carte visant à "guider chaque département dans la préparation du 11 mai", selon ce qu’a annoncé Édouard Philippe, mardi. Y seront affichés des départements en rouge ou en vert, selon leur état de préparation au déconfinement.