et Quentin Marchal

publié le 14/04/2020 à 07:01

La production de gel hydroaloolique par les entreprises du secteur chimique français a atteint près de 300.000 litres par jour, soit trois fois plus qu'il y a trois semaines, selon un nouveau bilan publié jeudi par la fédération France Chimie. Mais les flacons de gels hydroalcooliques sont encore rares dans les rayons des magasins et pharmacies.

Face à cette pénurie, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié sur son site Internet une recette pour produire sa solution hydroalcoolique soi-même. Selon l'organisme, les produits sont aussi efficaces que ceux présents dans le commerce.

Les ingrédients sont essentiellement chimiques comme de l'éthanol, du peroxyde d'hydrogène, du glycérol ou encore de l'isopropanol. À savoir que l'éthanol 96 % peut être remplacé par de l'alcool pour spiritueux et le peroxyde d'hydrogène est simplement de l'eau oxygénée, disponible en pharmacie. Même chose pour le glycérol et la glycérine.

Une recette simple

Une fois les ingrédients réunis, il ne reste plus qu'à suivre la recette - relativement simple - à la lettre : dans un récipient gradué bien propre, mesurez 833 millilitres d'alcool. Mélangez-y 42 millilitres d'eau oxygénée et ajoutez à cela 15 millilitres de glycérine. Complétez le tout avec de l'eau jusqu'à obtenir un litre de solution. Une fois le tout mélangé, le gel est prêt.

L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) veut cependant alerter sur les dangers de cette recette : "Le peroxyde d’hydrogène est un oxydant puissant" et "la réac­tion peut être violente (combustion spontanée, détona­tion) avec certains produits organiques (acétone, acétaldéhyde, acide formique, alcools)".

De plus, ce gel contient de l'alcool et est par conséquence fortement inflammable. Si des enfants se trouvent dans le foyer, il faut le ranger en hauteur et éviter de le mettre près de sources de chaleur.