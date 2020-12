publié le 12/12/2020 à 19:09

Les festivités en lien avec Saint-Nicolas étaient pourtant interdites. Une maison de repos de Mol, dans la province d'Anvers, connaît actuellement une recrudescence du nombre de cas positifs au coronavirus : 45 contaminations ont été recensées après la visite du célèbre personnage dans l'établissement, soit un résident sur trois.

Cette vague de contaminations a provoqué la colère des autorités locales. Alors que les célébrations n'étaient pas autorisées en raison de l'épidémie et que le bourgmestre n'avait pas été informé, le fils d'un résident a enfilé le costume de Saint-Nicolas. L'homme souhaitait divertir les pensionnaires de cette maison de repos, rapporte Ouest-France.

La direction de la maison de retraite assure qu'aucun cadeau n'a été distribué lors de cet événement. Aucune chambre n'aurait été visitée non plus. Elle explique également que Saint-Nicolas et les résidents ont gardé leur masque tout le long et que chacun est resté à bonne distance. Des précautions qui n'auront visiblement pas suffit à éviter les nombreuses contaminations.