Handball : les Françaises s'inclinent en finale de l'Euro 2020 contre la Norvège

publié le 20/12/2020 à 20:12

Au bout du suspens. Les Françaises se sont inclinées face à la Norvège en finale de l'Euro 2020 (22-20), à Herning, au Danemark. Le match s'est joué sur des détails, mais les multiples championnes du monde norvégiennes ont remporté la victoire finale. "Ça s'est joué sur des détails importants, on a été en difficulté en attaque placée, et on a eu du mal à prendre l'avantage dans ce match", a déclaré Estelle Nze Minko au micro de TF1, après la rencontre. L'arrière gauche française a tout de même été sacrée élue meilleure joueuse du tournoi.

L'équipe de France féminine de handball avait été sacrée une seule fois dans cette compétition en 2018. Les Norvégiennes remportent quant à elles leur huitième sacre européen après 1998, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014 et 2016.

Il s'agit de la première médaille d'argent pour la France qui a déjà remporté des médailles de bronze et d'or dans la compétition. À sept minutes de la fin, les Françaises ont repris l'avantage au score (19-18), avant de craquer dans les toutes dernières minutes. La gardienne de but norvégienne, Silje Solberg, a longtemps mis en échec les Françaises.

Les Françaises vont maintenant devoir se concentrer sur la préparation des Jeux Olympiques de Tokyo qui se tiendront en juillet et août 2021.