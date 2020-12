publié le 31/12/2020 à 08:47

Un petit patron est prêt à monter au front pour son employé. Stéphane Ravaclet est boulanger à Besançon, et il a décidé d'entamer une grève de la faim en soutien à son jeune apprenti, un Guinéen de 18 ans menacé d'expulsion. Le jeune homme pourrait bientôt ne plus pouvoir travailler. "Je ne vais pas me battre, je ne suis pas un grand orateur. Il n'y a que ça en fait", explique pour RTL l'artisan bisontin.

"C'est un gamin arrivé chez moi il y a un an et demi. Ça fait partie de tous ces jeunes arrivés par bateau gonflable. Ils cherchaient du boulot et moi je cherchais un apprenti de première année", raconte Stéphane Ravaclet. Il assure avoir ressenti que "c'était un bon gamin". "On a fait deux mois d'essai et ça a bien fonctionné. C'est quelqu'un de super discret, très gentil jamais un mot au-dessus de l'autre", ajoute le patron.

"Je n'ai pas d'apprenti qui vienne chez moi, ce n'est pas comme s'il prenait le travail de 10 Français, ce n'est pas vrai (...) On va casser l'avenir d'un gamin", défend le boulanger.

