publié le 30/12/2020 à 13:29

Il parcourt le Tarn et l'Aude avec son camion dont les habitants reconnaissent le klaxon. Mais le poids lourd est usé et Philippe Cros, son propriétaire, a besoin d'aide pour en acheter un nouveau. Sans aide, l'épicier ambulant devra laisser tomber les personnes âgées et peu mobiles qu'il a l'habitude de servir, notamment dans le secteur de la Montagne noire. "Il est très sympa, heureusement que quand il nous manque quelque chose il est là !", raconte une cliente.

Philippe Cros a environ 400 clients habitués : "J'ai des enfants qui m'appellent pour me remercier de ce que je fais pour leurs parents, et c'est pour ça que je me bats. La plupart de ces gens-là, ça fait 19 ans que je les sers, je n'ai pas le droit de les laisser tomber".

Pendant le confinement, le camion a avalé les kilomètres, "quatre fois" plus que d'habitude. Le poids lourd n'a pas supporté les 3 tonnes de chargement quotidiennes. Philippe Cros a besoin de 170.000 euros pour acheter un nouveau véhicule, sans quoi il devra arrêter.

Pour lui, quitter ses clients serait un véritable déchirement. Il n'a d'ailleurs pas pris de vacances pendant l'été 2020. "Les vacances c'est secondaire, on ne peut pas montrer de la faiblesse face aux gens comme ça, il y a tellement de bonheur avec eux, ça vaut tout l'or du monde", explique-t-il.

Alors les habitués aident comme ils peuvent : une petite soupe, des yaourts, chacun y met du sien pour supporter l'épicier en difficulté. Si vous souhaitez aider Philippe Cros, il suffit de le contacter sur son compte Facebook.