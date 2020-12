Marseille : le McDonald's solidaire au secours des plus précaires

publié le 29/12/2020 à 12:59

Des bénévoles ont réquisitionné l'ancien restaurant McDonald's de Saint-Barthélemy dans les quartiers Nord de Marseille pour faire de la distribution alimentaire. Le bénéficiaire prend son colis à pied au drive-in ou se fait livrer chez lui en cas de besoin.

Mourad travaille au conseil départemental et passe son temps libre à aider ici. "Ça fait chaud au cœur, quand on voit les gens comme ça, ça donne les larmes aux yeux, on se met à leur place aussi", témoigne-t-il.



Les échanges sont discrets mais on sait que ce colis est vital pour Zohra, ses trois filles et son mari malade. Il y a aussi Driss, un vieux monsieur avec sa canne, qui se rend au restaurant. Salim, l'un des responsables de la plateforme lui apporte une chaise. "C'est une personne âgée qui vient, depuis un certain temps on commence à en avoir de plus en plus, qui n'étaient pas là lors du premier confinement", explique Salim. "Les réserves financières qu'ils avaient se sont épuisées". "Je milite depuis plus de 30 ans, c'est un tsunami dans la misère qu'on vit actuellement".

Aider des personnes âgées, des femmes seules ou handicapées, c'est l'autre mission du McDo solidaire. Karima travaillait dans une association d'aide sociale mais Covid oblige, l'association a fermé. Elle a donc proposé son aide à la plateforme. "Mon assistante sociale m'a mise en contact avec eux. C'est super, je ne m'attendais pas à ça, c'est un grand soulagement".