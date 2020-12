publié le 08/12/2020 à 17:33

Depuis qu'il a reçu le courrier d'expulsion en novembre, Silima, jeune boulanger d'origine malienne ne peut plus travailler à Blaye près de Bordeaux. Il n'ose plus sortir seul, Ketty et Pierre, sa famille d'accueil, ne l'avaient jamais vu comme ça. "Il n'a plus le même allant, il a perdu du poids, il est fatigué", explique Ketty. "Ce sont les premiers symptômes d'une dépression qui pourrait s'installer si ça continue", dit Pierre.

Les autorités reprochent à Silima d'avoir menti sur son âge. À son arrivée en France, il a prétendu être mineur, mais d'après Ketty, ce mensonge l'a sauvé : "Il n'aurait pas eu de formation", dit-elle. Silima est bien intégré, un CAP boulangerie en poche, il a rattrapé ses lacunes en français et c'est un employé modèle selon son responsable : "Jamais un retard, jamais une absence. Je me rappelle d'une fois où il était arrivé avec la grippe, c'est même moi qui l'ai obligé à repartir chez lui", souligne-t-il.,

Désormais, la crainte de Ketty et Pierre est qu'il retourne au Mali. Le comité de soutien cherche une solution, peut-être un recours pour suspendre temporairement l'obligation de quitter le territoire.