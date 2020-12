publié le 31/12/2020 à 07:56

À quelques heures de basculer vers 2021, le réveillon de ce jeudi 31 décembre sera particulier. Habituellement très fréquentés en ce jour, les salles de spectacles, théâtres et cabarets resteront fermés pour cause de crise sanitaire. Plongé dans l'incertitude, ce secteur d'activité voit une reprise au 7 janvier bien compromise.

Loïc Bonnet, fondateur et le directeur du théâtre À L'Ouest de Rouen et président de l'association Théâtres Privés en Régions ne se fait pas d'illusion. "Ça fait longtemps qu'on ne se fait plus d'illusion", confirme-t-il sur RTL. "Madame Bachelot nous a demandé : 'Combien ça coûte de vous laisser fermés jusqu'à fin mars ?'", ajoute-t-il. Loïc Bonnet explique également que la ministre de la Culture a expliqué que "le vaccin allait pouvoir nous sauver, mais pas avant fin juin en France".

"Ils ont décidé de nous laisser fermer, on va rester fermés", regrette-t-il en évoquant certains grands magasins ouverts. Il indique aussi que n'ayant pas de date de sortie de crise, il ne peut rien préparer.

Concernant le 31 décembre, il assure que cela représente "18% du chiffre d'affaires annuel". "C'est dramatique de laisser fermer le 31 décembre. C'est de l'argent qu'on ne récupèrera jamais", confie Loïc Bonnet.